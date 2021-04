Grosse tension à Chelsea, où une bagarre a éclaté entre deux joueurs

Décidément, le weekend de Chelsea n'a pas été brillant ! Largement dominés par West Brom samedi (2-5), les Blues ont retrouvé les terrains d'entraînement ce dimanche. Avec une seule ambition: travailler dur pour l'emporter contre Porto, mercredi, en quart de finale de la Ligue des Champions.

Mais nos confrères de Sky Sports nous révèlent que tout ne s'est pas passé comme prévu. Antonio Rüdiger et Kepa, le portier de Chelsea, en sont même venus aux mains lors de la séance. En cause, un tacle virulent de l'Allemand, que n'aurait pas apprécié le gardien. Les deux hommes ont été séparés par des joueurs. Quelques heures plus tard, Rüdiger serait allé s'excuser auprès du gardien.

Thomas Tuchel devra veiller au grain pour éviter que cela ne s'envenime avant le match capital de mercredi.