Rugby: un contingent français cinq étoiles à la reconquête de la Coupe d'Europe

La Rochelle, le Stade Toulousain, Clermont, le Racing 92 et Bordeaux-Bègles: avec cinq représentants en quarts de finale de Coupe d'Europe, du jamais-vu, le rugby français peut rêver d'un printemps florissant et d'un premier titre depuis 2015.

Voire d'une finale 100% Top 14 comme cette année-là, quand Toulon avait encore dominé Clermont? Pas impossible au vu du contexte.

Les deux gros morceaux anglais et irlandais, le tenant du titre Exeter et le Leinster, codétenteur du record de trophées (4) avec les Toulousains, croiseront le fer dans le comté de Devon samedi.

Et le club de Sale, actuel troisième du Championnat d'Angleterre, n'a encore jamais mis les pieds en demi-finales, même s'il a déjà remporté deux fois le Challenge européen, la "petite" coupe d'Europe.

La Rochelle, non plus, mais les Maritimes auront l'avantage d'affronter les "Sharks" à domicile samedi, si toutefois on peut encore parler d'avantage faute de public en temps de pandémie.

Une chose est certaine: il y a aura deux clubs français dans le dernier carré, puisque Bordeaux-Bègles recevra le Racing 92, finaliste sortant, et que Clermont accueillera le Stade Toulousain dimanche.

Depuis la première campagne en 1995-1996, le championnat de France a placé au mieux quatre clubs en quarts. C'est arrivé à quatre reprises (1999, 2010, 2011, 2018). Mais, à y regarder de plus près, cela n'a souri qu'une fois au rugby hexagonal: il y a onze ans, lorsque Toulouse s'était paré de sa dernière couronne continentale en battant Biarritz (21-19) en finale.

- Le tour de force de Toulouse -

C'est surtout le visage affiché durant le week-end par ce "cinq majeur" français qui incite à l'optimisme: la supériorité de La Rochelle dans le jeu à Gloucester (27-16), Clermont et son numéro d'équilibriste chez les Wasps (27-25), le Stade Toulousain et son tour de force sur les terres du Munster (40-33).

"On a fait un match exceptionnel. Le Munster nous réussissait très peu, on avait envie d'écrire notre histoire et on a fait un match quasi parfait pour gagner. On est très fiers. La route est encore longue mais c'est une belle étape de franchie", a savouré l'ouvreur du club rouge et noir (et des Bleus) Romain Ntamack.

Que dire de la démonstration du Racing 92 contre Edimbourg (56-3), une équipe composée de six des internationaux écossais qui avaient eu la peau du XV de France à Saint-Denis à la fin du Tournoi des six nations, dont le meilleur joueur de la compétition Hamish Watson? Ou encore de la nette revanche obtenue par l'UBB devant Bristol (36-17), actuel leader du Championnat d'Angleterre, qui l'avait privée d'une finale de Challenge européen l'an passé?

- Deux matches pour aller en quarts -

Finalement, seul Lyon aura déposé les armes sur le terrain, à Exeter (47-25), après avoir bousculé le champion d'Europe en première période. Car Toulon, éliminé sur tapis vert pour des raisons liées au Covid-19, n'a pas pu défendre ses chances à Dublin face au Leinster. Un virus qui continue de chambouler cette compétition.

Le Stade Toulousain et La Rochelle n'auront finalement joué que deux matches pour accéder aux quarts de finale. Leurs derniers adversaires en phase de groupes, respectivement Exeter et Bath, avaient dû déclarer forfait en décembre pour des raisons liées aussi au coronavirus. Puis les organisateurs avaient annulé la suite du premier tour face à la prolifération du variant anglais.

Dans cette drôle de saison, c'est peut-être l'occasion ou jamais pour les clubs de Top 14 de reconquérir le trophée. Et d'oublier les quatre échecs sur les cinq dernières finales, dont trois pour le Racing 92 (2016, 2018, 2020).

"Ce n'est qu'un huitième de finale, on est content de pouvoir continuer l'aventure", a toutefois rappelé samedi l'entraîneur francilien Laurent Travers. Prudence est mère de sûreté.