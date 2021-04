Dortmund ne pourra plus compter sur sa pépite Moukoko cette saison

Youssoufa Moukoko, le jeune prodige de 16 ans du Borussia Dortmund, devenu récemment le plus jeune joueur de l'histoire de la Bundesliga et de la Ligue des champions, s'est blessé et ne rejouera pas cette saison, a annoncé lundi le club.



L'information a été dévoilée à la veille du match aller de quart de finale de Ligue des champions de Dortmund à Manchester City, mais Moukoko s'était blessé il y a deux semaines avec l'équipe nationale allemande espoirs, à l'entraînement avant d'avoir pu jouer un seul match de l'Euro-Espoirs en mars en Hongrie et Slovénie.



Il souffre d'une "blessure ligamentaire au pied", a simplement indiqué le Borussia. Cette saison, il est devenu le plus jeune buteur de l'histoire de la Bundesliga, à 16 ans et 28 jours. Il avait auparavant battu deux autres records de précocité, en débutant en Bundesliga à 16 ans et un jour, et en Ligue des champions à 16 ans et 18 jours. Il a marqué trois buts en 14 apparitions en Bundesliga.