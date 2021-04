Cyclisme: Bouhanni réagit et veut porter plainte après des insultes racistes

L'ex-champion de France Nacer Bouhanni a réagi et annoncé son intention de déposer plainte après les insultes racistes à son encontre via les réseaux sociaux, suite à son déclassement pour le sprint de la course Cholet-Pays de Loire le 28 mars.

"Bonjour à tous les petits plaisantins qui s'amusent depuis une semaine à m'écrire personnellement ou à commenter sur certains sites de cyclisme que je devrais retourner en Afrique, que je suis un criminel, que je suis un maghrébin qui a besoin d'être interné et qui m'envoient sans cesse des (têtes de cochon) !", a déclaré le Lorrain sur son compte Instagram.

"Sachez que je suis né en France et que je vais déposer plainte car cela fait déjà bien longtemps que je le subis et me tais mais, cette fois, je ne laisserai plus passer", a affirmé Bouhanni, qui possède une ascendance algérienne.

Pour appuyer son propos, le sprinteur de l'équipe Arkea-Samsic a diffusé en accompagnement plusieurs messages reçus, dans différentes langues.

"Nacer Bouhanni subit des attaques violentes à caractère raciste depuis plus d’une semaine, notamment sur les réseaux sociaux. Il a décidé de porter plainte", a confirmé son équipe qui "dénonce fermement ces actes et apporte son total soutien" au coureur vosgien.

Bouhanni a été déclassé de Cholet-Pays de Loire pour avoir tassé contre les barrières le Britannique Jake Stewart, qui a eu la main droite fracturée dans l'accident.

Le Français encourt une sanction de la part de l'Union cycliste internationale (UCI) qui a saisi sa commission disciplinaire et a "condamné fermement la conduite dangereuse" de Bouhanni.

Au lendemain de la course, le coureur s'était excusé. "Mon erreur a été de changer de trajectoire pour aller prendre sa roue. Je ne vois pas Jake Stewart à ce moment-là. Lorsque nous entrons l'un et l'autre en contact, je me retrouve déséquilibré et me rattrape comme je peux afin de ne pas tomber", avait expliqué Bouhanni en soulignant: "En aucun cas, ce n'était intentionnel."

Bouhanni, qui compte 69 victoires à son palmarès (dont trois étapes du Giro et de la Vuelta), est né à Epinal en 1990. Avant de passer professionnel en 2011, il a notamment gagné le championnat de France de la gendarmerie.