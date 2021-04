Choc en Ligue des champions: 3 ans plus tard, Liverpool retrouve le Real Madrid pour la revanche

Real Madrid - Liverpool, un match à suivre en direct dès 20h15 sur Club RTL, RTL Play et sur RTLSport.be

Attention, chocs en vue: le Real Madrid retrouve Liverpool mardi en quart de finale aller de la Ligue des champions, dans une réédition de l'affiche de la finale 2018, tandis que le Manchester City de Pep Guardiola se mesure au Borussia Dortmund.

Le tenant du titre, le Bayern Munich, recevra mercredi son dauphin de l'édition 2020, le Paris SG, tandis que Porto recevra Chelsea.

Trois ans après la finale Real Madrid-Liverpool, Zinédine Zidane et Jürgen Klopp se retrouvent mardi à Madrid.

Entre temps, le Français a quitté, puis retrouvé le banc de la Maison Blanche, actuel 2e de la Liga.

Et le technicien allemand a ramené Liverpool dans la cour des grands, avec une Ligue des champions, une Supercoupe d'Europe et une Coupe du monde des clubs en 2019, et en 2020 le Championnat d'Angleterre que les Reds convoitaient depuis trois décennies.

Cette affiche entre deux clubs qui additionnent 19 sacres européens (13 pour le Real, 6 pour les Anglais) reste un classique, même si cette année, ils apparaissent assez peu dominants dans leurs champions respectifs. Le Real a redressé la barre, restant sur une série de 11 matches sans défaite. Même chose à Liverpool qui, après une entame catastrophique de l'année 2021, reste sur trois succès de rang.

L'enjeu sera de taille aussi pour Pep Guardiola et son équipe de Manchester City: franchir, face à Dortmund, le stade des quarts de finale en C1, un cap indépassable depuis l'arrivée en Angleterre de l'entraîneur catalan.

En huitièmes, les Citizens ont laissé filtrer leurs ambitions en surclassant Mönchengladbach. Et se présenteront nantis de la meilleure défense européenne (26 buts encaissés depuis le début de la saison) face au club de la Ruhr, qui reste sur une élimination face au Paris SG en huitièmes de finale la saison dernière.

Programme des quarts de finale aller de la Ligue des champions (heure française):

Mardi 6 avril (matches retour le 14 avril)

(21h00) Manchester City (ENG) - Dortmund (GER)

Real Madrid (ESP) - Liverpool (ENG)

Mercredi 7 avril (matches retour le 13 avril)

(21h00) Porto (POR) - Chelsea (ENG)

Bayern Munich (GER) - Paris SG (FRA)