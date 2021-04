Ligue des champions: un explosif Bayern-PSG, voici le programme des quarts de finale cette semaine

Place mardi et mercredi aux matches aller des quarts de finale de la Ligue des Champions avec comme principale affiche le remake de la finale 2020 entre le Bayern Munich et le Paris Saint-Germain.

Le 23 août dernier, le Bayern avait mis la main sur sa sixième coupe aux grandes oreilles en écartant le Paris Saint-Germain en finale (1-0). Un peu plus de sept mois plus tard, les deux formations se retrouvent en quarts de finale cette fois avec le match aller à Munich mercredi. Une confrontation qui aura des allures de revanche pour les Parisiens qui seront cependant privés de Marco Verratti et Alessandro Florenzi, tous les deux positifs au coronavirus, et Leonardo Paredes, suspendu. Les Bavarois seront eux privés d'un élément important de leur onze de base avec l'absence de Robert Lewandowski. L'attaquant polonais, auteur de 42 buts en 36 matches toutes compétitions confondues, s'est blessé au genou avec sa sélection. 'Lewi' pourrait cependant être revenu pour le match retour le 13 avril. Mardi, l'autre affiche de ces quarts de finale verra le Real Madrid recevoir Liverpool pour un remake de la finale 2018, remportée par les Madrilènes, 13 fois vainqueurs de la compétition. Une rencontre qui pourrait marquer le retour d'Eden Hazard dans le groupe des Merengue. Le Diable Rouge avait repris les entraînements vendredi dernier mais n'avait pas participé au succès du Real contre Eibar en championnat (2-0) samedi. Les Reds, vainqueurs de la C1 en 2019, sont eux à la traîne en championnat malgré leur victoire 0-3 à Arsenal samedi. De quoi redonner de la confiance aux équipiers de Divock Origi, blessé, qui tenteront de forger un bon résultat à Madrid avant le match retour le 14 avril.

Toujours mardi, Manchester City, sur une voie royale pour le titre en Premier League, tentera de poursuivre sa route vers sa première Ligue des Champions avec la réception de Dortmund. En huitièmes de finale, Kevin De Bruyne et ses équipiers avaient éliminé une autre équipe allemande, Mönchengladbach. Dortmund, avec Throrgan Hazard et Thomas Meunier mais toujours sans Axel Witsel, avait de son côté pris la mesure de Séville. Mercredi, le quatrième et dernier duel mettra aux prises Porto, tombeur de la Juventus en 8es, à Chelsea qui vient de subir sa première défaite depuis l'arrivée de Thomas Tuchel samedi face à West Brom (2-5). Le coup d'envoi de toutes les rencontres sera donné à 21h00.