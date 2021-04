NBA: le Jazz se fracasse sur Dallas, les Nets gagnent le derby de New York

Fin de série pour le Jazz: après neuf victoires de suite en NBA, Utah a perdu lundi contre Dallas (111-103), lors d'une soirée mitigée pour les Nets, vainqueurs du derby new-yorkais face aux Knicks (114-112) mais vite privés de James Harden, blessé.

- Doncic mate le Jazz -

Presque invincible à domicile, où il n'a plus été vaincu depuis le 31 décembre, le Jazz est manifestement plus abordable en déplacement. Lundi, Dallas en a profité pour infliger sa dixième défaite à Utah loin de ses bases (sur douze revers au total), sur le score de 111 à 103.

Le leader de la conférence ouest s'est cassé les dents sur Luka Doncic, passé à un cheveu du "triple-double" (31 points, 9 rebonds et 8 passes), et plus largement sur la dynamique des Mavericks, qui viennent d'aligner un cinquième succès d'affilée.

En l'absence de leur pivot Kristaps Porzingis, blessé au poignet, les Mavs se sont appuyés sur Dorian Finney-Smith (23 points) et Jalen Brunson (20 pts). En face, Mike Conley a été le plus prolifique avec 28 points.

"On a été beaucoup plus présents physiquement que la dernière fois qu'on les a affrontés", s'est félicité le coach de Dallas Rick Carlisle.

Ce dernier a salué en particulier la prestation de Finney-Smith, "un membre important de notre équipe. On avait besoin de sa défense, de ses rebonds et de ses points. Il a tout fait ce (lundi) soir", a expliqué Carlisle en hommage à l'ailier de 27 ans.

La victoire des Mavs fait les affaires des Phoenix Suns, dauphins d'Utah au classement de la conférence ouest, qui se sont imposés 133-130 contre Houston pour s'offrir un sixième succès de suite, désormais la plus belle série en cours en NBA.

- Les Nets rois de New York et de l'Est -

Brooklyn a assis à la fois sa domination à New York et au classement de la Conférence Est lundi, en dominant les Knicks 114 à 112.

Les joueurs de Steve Nash peuvent remercier Kyrie Irving, auteur de 40 points, plus du tiers du total de son équipe!

Reste qu'Irving est la dernière des trois stars de Brooklyn en état de jouer: à l'absence de Kevin Durant s'est ajoutée lundi la sortie rapide sur blessure de James Harden, apparemment touché aux ischio-jambiers.

"On avait juste l'impression que quelque chose n'allait pas" a commenté Nash. "Nous devons le protéger. C'est très frustrant pour James mais autant ne pas prendre de risques. Rien n'indique que ce soit quelque chose (qui handicapera Harden) à long terme", a développé le Canadien.

Brooklyn, engagé dans un match à trois avec Philadelphie et Milwaukee au sommet de la Conférence Est, doit déjà se passer de Blake Griffin, Tyler Johnson et Landry Shamet. Les Knicks sont eux huitièmes.

"On a eu des blessés mais on veut juste continuer à se battre", a affirmé Irving, lui-même absent de plusieurs matches en début d'année pour raisons personnelles.

Les autres matches de la soirée opposaient principalement des équipes de bas de classement: Toronto l'a emporté 103-101 contre Washington, Minnesota a battu Sacramento 116-106 et Cleveland a largement dominé San Antonio 125-101.

Enfin, Oklahoma City a subi la loi de Detroit (132-108), malgré les 14 points de Théo Maledon, à nouveau intégré au cinq majeur du Thunder.