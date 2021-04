Ligue des Champions: Positif au Covid-19, Raphaël Varane (Real Madrid) manquera le duel contre Liverpool

Le défenseur du Real Madrid Raphaël Varane manquera le match aller des quarts de finale de la Ligue des Champions face à Liverpool. Le Français a été testé positif au coronavirus, ont annoncé les Merengue mardi.

"Notre joueur Raphaël Varane a été testé positif lors du test effectué ce matin", a écrit le Real sur son site. Une absence de marque pour les Madrilènes, déjà privés de Sergio Ramos, blessé, en défense centrale. Pas encore à 100%, Eden Hazard manquera aussi le duel face aux Reds tandis que Thibaut Courtois devrait être titulaire dans les cages.

Un terrible coup dur pour Zinédine Zidane, également privé du latéral droit Dani Carvajal depuis le 15 février à cause d'une blessure à la cuisse droite.

Ce mardi soir contre Liverpool, le technicien français devra donc bricoler une défense expérimentale avec les joueurs encore sur pied: il pourrait glisser Ferland Mendy en défense centrale aux côtés de Nacho et Eder Militao dans un rideau à trois, et titulariser Lucas Vazquez et Marcelo dans les couloirs.

Varane, l'un des hommes-forts du Real Madrid, n'avait jusqu'à présent manqué que trois matches cette saison, toujours pour des raisons tactiques: un match de Liga remporté 4-1 contre le promu Huesca le 31 octobre, le 16e de finale de Coupe du Roi perdu contre Alcoyano (2-1 a.p.) le 20 janvier, et samedi en Liga contre Eibar (succès 2-0).

Varane devient ainsi le 6e joueur de l'effectif madrilène testé positif au Covid-19 cette saison, après Militao, Hazard, Casemiro, Luka Jovic et Nacho, en plus de Zidane lui-même.