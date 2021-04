Le calvaire se poursuit pour Coutinho: le Brésilien forfait jusqu'en fin de saison et pour la Copa America

Le milieu brésilien du FC Barcelone Philippe Coutinho, blessé à un genou, ne participera pas à la Copa América en juin, a annoncé le médecin de la Seleçao Rodrigo Lasmar, qui l'a opéré lundi. Cela signifie aussi que l'ancien joueur de Liverpool ne portera plus le maillot catalan cette saison.



"Je peux déjà dire qu'il ne sera pas remis à temps pour la Copa América", a déclaré ce médecin au site Globoesporte.com. Même si le Barça n'a pas donné de délai précis sur l'indisponibilité du joueur de 28 ans dans un communiqué confirmant l'opération lundi, les propos du docteur Lasmar laissent peu d'espoir pour un retour d'ici la fin de la saison. De retour d'un prêt au Bayern Munich en septembre, Philippe Coutinho s'est blessé au genou gauche le 29 décembre, lors d'un match du club catalan contre Eibar. "Il avait déjà été opéré deux fois à Barcelone, mais une nouvelle chirurgie a été nécessaire", a révélé le médecin de la Seleçao, évoquant une "arthroscopie du ménisque" et le "retrait d'un kyste au genou". Coutinho ne s'est jamais adapté au jeu du Barça, qui avait déboursé 120 millions d'euros (et 40 millions de bonus) pour l'arracher à Liverpool. Avec l'équipe nationale, il était titulaire lors de la dernière Copa América, remportée à domicile en 2019 par la Seleçao. La prochaine édition du tournoi continental doit avoir lieu du 11 juin au 10 juillet, en Colombie et en Argentine.