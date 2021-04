Euro 2020: feu vert pour le retour du public dans le stade de Rome en juin prochain

Le gouvernement italien a donné son feu vert à la présence de spectateurs lors des matches du prochain Euro de football prévus au Stadio Olimpico de Rome, dont la rencontre d'ouverture le 11 juin, a annoncé mardi la Fédération.



La présence effective du public lors des quatre rencontres prévues à Rome lors de la compétition (11 juin-11 juillet) reste toutefois encore conditionnée à la mise en place d'un protocole par le comité technique et scientifique (CTS) qui conseille le gouvernement. Cette décision du gouvernement "est un excellent résultat qui fait du bien au pays, pas seulement au football", a salué la président de la Fédération italienne Gabriele Gravina dans un communiqué. "Dans un moment aussi complexe, est ainsi clairement exprimée la volonté de voir confirmée la présence italienne à ce grand événement", ajoute le dirigeant, alors que l'UEFA avait donné jusqu'à mercredi aux villes-hôtes pour présenter leurs projets pour accueillir du public. Concrètement, selon M. Gravina, le ministre italien de la Santé Roberto Speranza a "chargé le CTS d'identifier les meilleures solutions pour permettre la présence du public en juin".

Dans cette lettre, le ministre demande aux experts de définir des solutions pouvant permettre "une forme de participation du public compatible avec le contexte épidémiologique". Le président de la Fédération plaide pour une ouverture à 30% du stadio Olimpico, soit quelque 20.000 spectateurs. "Ce serait une grande déception de ne pas jouer l'Euro à Rome", avait estimé récemment le sélectionneur italien Roberto Mancini, alors que la Nazionale doit disputer ses trois matches du 1er tour à l'Olimpico (Turquie en ouverture, puis Suisse et pays de Galles). Un quart de finale est également prévu à Rome. Sur la base des retours des villes-hôtes, l'UEFA devrait donner dans les prochains jours son avis définitif sur l'organisation du tournoi au format inédit: des matches sont prévus à Amsterdam, Bakou, Bilbao, Bucarest, Budapest, Copenhague, Dublin, Glasgow, Munich, Rome et Saint-Pétersbourg, avec les demi-finales et finale à Londres. En mars, le président de l'UEFA Aleksander Ceferin a clairement indiqué qu'il ne souhaitait pas de "tribunes vides".