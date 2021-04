C1: le Real avec Militao et Nacho en défense, Liverpool sans Thiago

Varane positif au Covid-19, c'est avec une défense centrale expérimentale composée de Nacho et Eder Militao que le Real Madrid va aborder ce quart de finale de C1 contre un Liverpool armé du trio Salah - Mané - Jota mais sans Thiago Alcantara, d'après les compositions dévoilées mardi par l'UEFA.

Alors que le défenseur international français Raphaël Varane a été forfait de dernière minute mardi matin en raison d'un test positif au Covid-19, rejoignant ainsi les absents Sergio Ramos, Dani Carvajal et Eden Hazard, Zinédine Zidane a décidé de revenir à son 4-3-3 habituel, mais avec un rideau inédit.

Militao et Nacho seront entourés de Lucas Vazquez et de Ferland Mendy, juste derrière l'indéboulonnable trio de milieux Toni Kroos, Casemiro et Luka Modric.

L'avant-centre français Karim Benzema, capitaine, sera entouré de Marco Asensio et de Vinicius en attaque.

Côté Reds, la grosse surprise est l'absence du milieu de terrain international espagnol Thiago Alcantara, remplacé dans le onze de départ par Naby Keïta.

Devant, Jürgen Klopp a décidé d'aligner un trio offensif composé de Sadio Mané, Mohamed Salah et Diogo Jota, et Roberto Firmino débutera la rencontre sur le banc.

Geroginio Wijnaldum revient lui aussi dans le onze de départ et portera le brassard de capitaine, tandis que James Milner commencera remplaçant.

Le onze de départ du Real Madrid :

Courtois - Vazquez, Militao, Nacho, Mendy - Kroos, Casemiro, Modric - Asensio, Benzema (cap.), Vinicius.

Entraîneur : Zinédine Zidane (FRA)

Le onze de départ de Liverpool :

Becker - Alexander-Arnold, Kabak, Philips, Robertson - Keïta, Fabinho, Wijnaldum (cap.) - Salah, Jota, Mané.

Entraîneur : Jürgen Klopp (GER)

Arbitre : Felix Brych (GER)