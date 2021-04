Ligue des Champions: Manchester City-Dortmund, Kevin De Bruyne ouvre le score (1-0)

Manchester City affronte en ce moment le Borussia Dortmund en quart de finale aller de la Ligue des Champions.

Après un début de partie assez fermé et sans réelle occasion franche à part une frappe de Bellingham à la 7e minute, la partie s'est enflammée grâce à Kevin De Bruyne.

Suite à une mauvaise passe d'Emre Can, Riyad Mahrez récupère le ballon, le donne à notre Diable Rouge qui file droit vers le but. Dans sa course, il envoie le ballon vers Phil Foden qui centre directement vers Mahrez. L'Algérien n'est pas en position de tir mais remet le cuir dans les pieds de KDB qui l'envoie au fond des filets.

City 1 - 0 Dortmund à la 19e minute de jeu.