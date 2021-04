Le stade Maracana ne sera finalement pas appelé "Roi Pelé"

Le légendaire Stade Maracana de Rio de Janeiro ne sera finalement pas rebaptisé "Stade Roi Pelé", l'Assemblée législative locale ayant abandonné mardi un projet de loi controversé approuvé il y a un mois.

Le président de l'Assemblée Législative de l'Etat de Rio (Alerj), André Ceciliano, a annoncé lors d'une réunion publique avec des chefs de partis qu'il demanderait au gouverneur Claudio Castro de "ne pas promulguer" la loi qui prévoyait le changement de nom.

Ce projet de loi, approuvé par l'Alerj le 9 mars, était fortement critiqué, et pas seulement par les puristes. De nombreux Brésiliens jugeaient ce débat inopportun, les pouvoirs publics ayant d'autres priorités dans un pays totalement débordé par la crise du coronavirus qui a fait plus de 333.000 morts au Brésil.

"J'avais l'intention de rendre hommage à notre roi du football pendant qu'il était en vie", a justifié mardi M. Ceciliano. "Mais en fait, le Maracana sera éternellement connu comme le Maracana", a-t-il conclu.

L'enceinte mythique est effectivement connue dans le monde entier sous le nom de Maracana, le quartier du nord de Rio où elle a été bâtie.

Mais le nom officiel est "Stade Journaliste Mario Filho", un hommage à ce célèbre chroniqueur sportif et ancien directeur de journal qui a fortement contribué à convaincre l'opinion publique de l'importance de la construction de ce stade en vue du Mondial de 1950.

Le projet de loi prévoyait de conserver le nom de Mario Filho pour le complexe sportif dans son ensemble, mais de rebaptiser le stade en hommage à Pelé, 80 ans, considéré par beaucoup comme le plus grand footballeur de l'Histoire et trois fois champion du monde avec le Brésil, en 1950, 1962 et 1970.