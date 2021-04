C1: City prend un maigre avantage, mais Dortmund peut y croire

Si Manchester City a fini par arracher un petit avantage (2-1) au terme du quart de finale aller de Ligue des champions contre Dortmund, les Allemands ont su semer le doute chez les hommes de Pep Guardiola avec une prestation très solide.

En égalisant à six minutes de la fin du temps réglementaire, après une belle action de Jude Bellingham et une déviation instantanée de Erling Haaland, Marco Reus pensait probablement avoir fait le plus dur (1-1, 84e).

Un but qui n'avait rien d'immérité et qui était venu récompenser une prestation aux antipodes de leurs matches décevants ces dernières semaines en Bundesliga.

Si l'initiative est restée très largement aux Sky Blue, Dortmund a montré une cohésion et une détermination à défendre le moindre centimètre carré de terrain qui a beaucoup contrarié les hommes de Pep Guardiola.

Ce dernier s'attendait pourtant à ce que son équipe ne puisse pas reproduire la démonstration contre Mönchengladbach au tour précédent (2-0, 2-0) et à ce que le niveau de l'opposition s'élève d'un cran.

Il s'attendait - Dortmund n'avait jamais caché ses intentions - à ce bloc bas et mobile qui miserait tout sur la rapidité d'Haaland. D'autant plus que Jadon Sancho était absent.

Et Guardiola avait pris très au sérieux la menace offensive adverse, son équipe ayant très bien intégré les trajectoires des passes pour empêcher les charges de la cavalerie légère jaune et noire.

Hormis un but injustement refusé à Bellingham pour une faute inexistante sur Ederson après la demi-heure de jeu, et un face à face entre Haaland et le Brésilien, remporté par ce dernier (48e), City a d'ailleurs, lui aussi, bien rempli sa part du contrat défensivement.

Offensivement, il sera difficile de reprocher quoi que ce soit aux Citizens, malgré la maigreur de l'avantage avant d'aller au Westfalenstadion.

L'entraîneur Catalan avait opté pour un système avec Bernardo Silva en "faux-neuf", où les permutations et les percussions de Kevin De Bruyne, Phil Foden, Riyad Mahrez ou même Ilkay Gündogan devaient créer les décalages.

- Reus entretient l'espoir-

Un système qui a très bien marché sur les deux buts.

L'ouverture du score était venue d'un ballon récupéré par Mahrez sur la ligne médiane et un contre rapide passé par De Bruyne, Foden et à nouveau Mahrez avait abouti à un centre en retrait pour le Belge qui avait marqué de près (1-0, 19e).

Une ouverture du score assez rapide qui ne lui a pourtant pas facilité tant que ça la tâche, même si Foden (65e, 77e) avait eu deux belles occasions de doubler la marque.

Et ce n'est que justice que le but du 2-1 lui soit revenu.

Après une ouverture lumineuse de De Bruyne pour Gündogan dans la surface, l'Allemand a remis en retrait au jeune anglais qui n'a eu qu'à pousser le ballon d'un tir croisé.

Si ce score reflète bien la physionomie de la partie, il laisse une pression assez forte sur City, même s'il s'agit de la première victoire du City de Guardiola dans un quart de finale aller de C1.

Après avoir échoué trois années de suite à ce stade de la compétition, la façon dont le Catalan appréhendera la gestion de ce maigre avantage au retour sera une inconnue majeure, lui qui a parfois eu tendance à tenter des paris tactiques qui ont fait long feu.