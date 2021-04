Salaire, négociation, contrat: voici les dessous de la prolongation de Kevin De Bruyne à Manchester City

Une prolongation de contrat qui s'accompagne d'une belle revalorisation salariale. D'après nos confrères du journal néerlandophone Het Laatste Nieuws, il va désormais gagner un petit peu plus de 18 millions d'euros bruts par an (bonus et primes compris), soit le contrat le plus cher jamais signé par un joueur des Citizens. Il devient ainsi le Diable le mieux payé de l'histoire.

Les négociations ont duré plus de six mois, les deux parties voulaient continuer l'aventure ensemble mais avec le rythme des matches qui s'enchaînent tant en Angleterre qu'en Europe et qu'avec l'équipe nationale, elles ont stagné durant de longues semaines.

HLN nous apprend encore que ce deal a été négocié par De Bruyne lui-même, le footballeur de 29 ans s'étant séparé de son agent Patrick De Koster suite à son incarcération à la prison de Saint-Gilles. De Koster est poursuivi pour faux en écriture, usage de faux et blanchiment suite à une plainte déposée par KDB. Cette plainte concerne les activités professionnelles de l'inculpé et, plus précisément, les commissions qu'il aurait perçues lors du passage du Diable Rouge à Wolfsbourg, en Allemagne, en 2013 et 2014.