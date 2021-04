Kevin De Bruyne prolonge à Manchester City: retour sur son début de carrière

Manchester City a annoncé mercredi la prolongation de contrat de Kevin De Bruyne. Le Diable Rouge, qui a signé une prolongation de deux ans de son contrat actuel, est désormais lié au club anglais jusqu'à l'été 2025. Retour sur la carrière du footballeur belge de 29 ans.

Ses premiers contacts avec un ballon de football s'effectuent sur les terrains amateurs du club de Tronchiennes. Mais, très vite, en 1999, son talent l'emmène à La Gantoise. En 2005, il quitte sa ville de Gand pour rejoindre le centre de formation du KRC Genk. Eloigné des siens, il sera hébergé par une famille d'accueil durant sa formation.

C'est au sein du club limbourgeois qu'il débute sa carrière professionnelle, dès 2008 à l'âge de 17 ans. Après trois belles années ponctuée par un titre de champion en 2011 (sans oublier une Coupe nationale en 2009), il se lie, en janvier 2012, à Chelsea qui le laisse terminer la saison à Genk. Les Blues, qui ont payé 8 millions d'euros pour s'attacher ses services, le louèrent immédiatement pendant une saison au Werder Brême.

Revenu à l'été 2013 à Stamford Bridge, De Bruyne ne trouva pas grâce aux yeux du coach portugais José Mourinho et fut transféré en janvier 2014 en Bundesliga à Wolfsburg contre un chèque de 22 millions. Il y brilla une saison et demi remportant la Coupe d'Allemagne et étant désigné joueur de l'année en 2015. Ses performances ont convaincu Manchester City de dépenser 75 millions d'euros pour s'attacher ses services.

Avec les Citizens, il a remporté en Angleterre deux titres de champion, une FA Cup et quatre Coupes de la Ligue, ainsi que le titre de Joueur de l'année 2020 de la PFA. En 255 rencontres avec les Skyblues, il a trouvé le chemin des filets à 65 reprises et donné la passe décisive à 105 occasions.

International depuis août 2010, De Bruyne a porté le maillot des Diables Rouges à 80 reprises, inscrit 21 buts, délivré 38 assists et remporté la médaille de bronze à la Coupe du monde 2018 en Russie.