C1: Vinicius, diamant du Real poli par Zidane

Souvent décrié au Real Madrid, le jeune attaquant brésilien Vinicius a répondu avec brio en inscrivant son premier doublé en Ligue des champions mardi en quart aller contre Liverpool (3-1), donnant raison à son entraîneur Zinédine Zidane qui l'a couvé et toujours défendu.

C'était le grand soir de "Vini": rusé dans ses déplacements face au redoutable arrière droit anglais Trent Alexander-Arnold, appliqué en défense, efficace face au but, le prodige brésilien de 20 ans s'est révélé aux yeux du continent et a enfin gagné la confiance de ses coéquipiers.

Il y a d'abord eu une passe de 40 mètres magnifique signée Toni Kroos, sur un appel rentrant intelligent du jeune Brésilien, puis un contrôle orienté parfait, et une frappe ajustée (27e). Ensuite, ce décrochage de quelques mètres, au point de penalty, suffisant pour catapulter une passe de Luka Modric dans les filets anglais (65e).

Et le Brésilien avait déjà failli tromper Alisson Becker à la 12e minute, avec une tête décroisée qui a frôlé le montant droit.

- "+Vini+, vidi, vici" -

"+Vini+, Vidi, Vici", a titré en Une le quotidien sportif madrilène As mercredi, paraphrasant Jules César pour qualifier cette "extraordinaire" prestation.

"Vinicius couronné", a pour sa part titré Marca, le journal le plus vendu d'Espagne. "Ce fut le grand soir de Vinicius, que le destin a enfin récompensé pour sa foi débordante et son caractère indompté, et son doublé tant espéré mérite bien d'être sous le feu des projecteurs", a écrit Carlos Carpio, le directeur-adjoint de Marca, dans un éditorial mercredi.

La célébration de son premier but, un baiser sur l'écusson du Real et ce cri -- "Yo, aqui !" ("Moi, ici !" en espagnol) -- prouve bien une chose : "Vini" veut prouver qu'il a sa place au Real.

Dans cette démonstration du Brésilien, la presse espagnole a vu une réponse aux déclarations de l'ancien joueur et directeur sportif madrilène Jorge Valdano, qui avait indiqué la veille sur la radio Onda Cero qu'il transférerait volontiers Vinicius au PSG "si la monnaie d'échange, c'est Mbappé".

Sur son premier but, avant de regagner son camp, Vinicius est également allé embrasser Zidane, l'entraîneur qui a toujours cru en lui.

"Je me réjouis pour lui. Il a fait un travail fantastique, surtout défensivement. On sait le joueur qu'il est quand il a de l'espace, par exemple sur son premier but. Ses deux buts vont lui procurer beaucoup de confiance. Il le mérite", l'a encensé le technicien marseillais.

- La foi de Zidane -

Peu à peu, la pépite brésilienne, sous contrat jusqu'en 2025, a gagné ses galons.

Mais l'ancien joueur de Flamengo partait de loin. Le 27 octobre dernier, Karim Benzema enrageait contre son jeune équipier, si brouillon dans le dernier geste et souvent coupable d'oublier des partenaires: "Il fait ce qu'il veut ! Frère, joue pas avec lui ! La vie de ma mère... Il joue contre nous !", avait-il glissé à Ferland Mendy à la pause au sujet de "Vini", une phrase captée par les caméras alors que le Real Madrid piétinait face au Borussia Mönchengladbach (2-2).

Zidane, qui avait supervisé l'arrivée du prodige brésilien à l'été 2018 pour environ 60 M d'EUR, bonus compris, a pourtant continué à faire confiance au Brésilien. Il lui a laissé le temps de progresser dans ses appels, ses tâches défensives et sa finition, et cette insistance a payé.

Vinicius a été le premier joueur né dans les années 2000 à disputer un match avec le Real (le 29 septembre 2018 contre l'Atlético Madrid), puis le plus jeune buteur lors d'un clasico face au Barça, devant Lionel Messi (le 1er mars 2020, à 19 ans et 233 jours).

De quoi lui promettre un avenir radieux ? Il lui faudra confirmer dès samedi... contre Barcelone, dans un clasico de Liga décisif pour le titre en Espagne. Puis répéter la performance mercredi prochain en quart retour contre Liverpool.

Pour permettre au Real de Zidane d'atteindre les demi-finales de C1 pour la quatrième fois en cinq participations sous les ordres du Ballon d'or 1998. Et dire que "ZZ" était lui-même décrié par la presse madrilène en début de saison!