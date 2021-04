Diables Rouges: La Belgique toujours en tête du classement FIFA

La Belgique occupe toujours la première place du nouveau classement FIFA, publié mercredi par l'instance internationale. Dans le top 10, l'Italie a grimpé de trois places pour figurer au 7e rang.

Les Diables Rouges ont conservé la tête du classement après avoir signé un bilan de 7 sur 9 lors de la première trêve internationale de l'année. Sur sa route vers le Mondial 2022, l'équipe de Roberto Martinez a battu le pays de Galles (3-1), partagé en République tchèque (1-1) puis étrillé la Biélorussie (8-0).

Le top 3 reste inchangé avec la France (1755 pts) et le Brésil (1743 pts) derrière la Belgique (1780 pts). Les Bleus ont, comme la Belgique, compilé deux victoires et un partage lors de la fenêtre de mars. Le Danemark a lui intégré le top-10 grâce à un bond de deux places.

Les Diables Rouges occupent la première place mondiale depuis le 20 septembre 2018. Une première place qu'ils avaient déjà occupée entre novembre 2015 et mars 2016. Seuls trois pays sont restés plus longtemps à la première place que la Belgique : le Brésil (4699 jours), l'Espagne (1959 jours) et l'Allemagne (1148 jours).

La Belgique dépassera l'Allemagne si elle garde la tête du classement jusqu'à l'Euro en juin. Le prochain classement FIFA sera publié le 27 mai.