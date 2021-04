Tour du Pays Basque: Pogacar devance Roglic et gagne la 3e étape

Un premier duel sur la route du Tour: le Slovène Tadej Pogacar a devancé son compatriote Primoz Roglic pour gagner la troisième étape du Tour du Pays Basque, mercredi à Laudio, au sud de Bilbao.

Pogacar (UAE), vainqueur du Tour de France l'été dernier, s'est rapproché à 20 secondes de Roglic (Jumbo), toujours en tête du classement général.

Les deux Slovènes se sont montrés les plus forts dans Ermualde, la montée d'arrivée pentue et longue de 3 kilomètres.

Pogacar a forcé l'allure à plusieurs reprises, la première fois sur les pentes les plus raides derrière l'Equatorien Richard Carapaz, sans parvenir à décrocher Roglic, qui a relayé par moments.

Les premiers poursuivants, le Français David Gaudu en tête, ont fini par réaliser la jonction avant que Roglic attaque aux 600 mètres, seulement suivi par Pogacar, sur la route étroite et en faux-plat menant à l'arrivée.

Agé de 22 ans, +Pog+ a remporté son 5e succès de la saison, après l'UAE Tour (et une étape) et Tirreno-Adriatico (et une étape). Roglic, 31 ans, compte pour sa part 4 victoires.

Derrière eux, l'Espagnol Alejandro Valverde a réglé le petit groupe de poursuite, à 5 secondes, devant le Britannique Adam Yates et l'Espagnol Mikel Landa.

En revanche, le vainqueur sortant, l'Espagnol Ion Izagirre, a cédé 36 secondes, un débours légèrement supérieur à celui de son coéquipier danois Jakob Fuglsang.

Le Néerlandais Wilco Kelderman, qui a abandonné, et le Canadien Michael Woods, victimes d'une chute, n'ont pu disputer le final dans le groupe de tête.

Jeudi, la 4e étape relie Vitoria-Gasteiz à Hondarribia, sur 189 kilomètres. Avec le Jaizkibel, la montée traditionnelle de la Clasica San Sebastian, pour avant-dernière ascension.