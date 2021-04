Romelu Lukaku marque pour l'Inter Milan contre Sassuolo et rapproche son équipe du titre (vidéo)

La Juventus et Andrea Pirlo se sont donné de l'air en dominant Naples (2-1) mercredi dans un match capital dans la bataille pour la Ligue des champions pendant que le leader l'Inter Milan a conquis contre Sassuolo (2-1) son dixième succès de rang.

Romelu Lukaku a montré la voie à l'Inter Milan, mercredi, contre Sassuolo en match d'alignement de la 28e journée du championnat d'Italie de football. Les 'Nerazzurri' l'ont emporté 2 buts à 1.

Dès la 10e minute, Lukaku, trouvé par un centre de la gauche d'Ashley Young, envoyait le ballon au fond des filets d'une tête croisée. C'est déjà le 21e but du Diable Rouge en championnat cette saison, le premier de la tête.

En seconde période, sur un contre, Lukaku lançait sur la gauche son compère d'attaque Lautaro Martinez qui trompait Andrea Consigli d'une frappe croisée (67e). Hamed Traore a réduit l'écart en fin de partie (85e).

L'Inter signe un 9e succès de rang et file vers le titre. Avec 71 points, les 'Nerazzuri' comptent 11 points de plus que leur plus proche poursuivant, l'AC Milan, alors qu'il reste neuf journées à disputer.

Naples, avec Dries Mertens aligné 76 minutes, s'est incliné 2-1 sur le terrain de la Juventus, en match d'alignement de la 3e journée.

Cristiano Ronaldo donnait l'avantage à la Vielle Dame après un numéro de Federico Chiesa sur la droite (13e). Le Portugais marquait son 25e but de la saison, devançant toujours Lukaku au classement des buteurs.

Pour son retour après presque trois mois d'absence en raison d'une blessure au genou, Paulo Dybala doublait la mise (73e). Un penalty de Lorenzo Insigne pour une faute de Giorgio Chiellini sur Victor Osimhen (ex-Charleroi) relançait le suspense (89e).

La Juventus (59 points) dépasse l'Atalanta (58) et s'installe à la troisième place. Naples (56 points) est cinquième.