Jupiler Pro League: Charleroi s'incline in extremis contre le Beerschot

Grâce à deux penalties transformés par Raphael Holzhauser (34e, 90e+3), le Beerschot a remporté le match d'alignement de la 31e journée du championnat de Belgique contre Charleroi (2-1).

Au Beerschot, Will Still n'a apporté qu'une seule modification à son équipe suite au retour d'Abdoulie Sanyang. Par contre, il y a eu du mouvement chez les Zèbres: Ryota Morioka, blessé, Jordan Botaka, Cédric Kipre et Massimo Bruno ont cédé leur place à Jules Van Cleemput, Kaveh Rezaei, Ognjen Vranjes et Marco Ilaimaharitra.

Alors que Charleroi posait son jeu, le Beerschot a allumé les premières mèche par Loris Brogno (3e) et Holzhauser, dont le coup franc a été boxé par Rémy Descamps (10e). Le gardien carolo s'est encore plus mis en évidence sur une reprise de la tête de Masushi Suzuki (19e). Descamps a toutefois failli annuler cet exploit en relâchant le ballon sur le corner consécutif à son dégagement (20e). Les Zèbres ont également eu une double occasion sur un tir de Rezaei dévié par Mike Vanhamel et sur le rebond, Ilaimaharitra a tiré à côté.

Dans les instants suivants, on a beaucoup parlé de penalties: d'abord, pour un contact entre Stipe Radic et Rezaei (29e) et ensuite, de l'autre côté, pour une faute de Jules Van Cleemput sur Sanyang: Jonathan Lardot n'a pas sifflé celui pour les Carolos mais a permis à Holzhauser d'inscrire son 15e but de la saison (34e, 1-0). En fin de période, Charleroi s'est montré plus incisif par Ali Gholizadeh dont le tir dans un angle difficile a été dévié par Frédéric Frans (44e) et par Nicholson (45e).

A la mi-temps, Sanyang a laissé sa place à Zakaria Bakkali sans que cela empêche les Zèbres de poursuivre leur travail de sape mais Ilaimaharitra (51e), Gholizadeh (54e), Nicholson (55e) et Mamadou Fall (60e) n'ont pas cadré leurs tentatives. Les visiteurs ont continué à augmenter la pression et après un sauvetage de Vanhamel sur une reprise de Gholizadeh, Nicholson a égalisé sur un centre de Van Cleemput (70e, 1-1).

Pendant de longues minutes, le Beerschot n'a plus attrapé de ballons jusqu'à ce que l'arbitre siffle un nouveau penalty pour une faute de main de Vranjes sur un tir de Blessing Eleke. Le spécialiste-maison, Holzhauser, a signé un doublé permettant aux Rats de s'imposer à domicile, ce qui ne leur était plus arrivé le depuis le 22 novembre et la victoire sur Anderlecht sur le même score (90e+3, 2-1).

Après 32 journées, le Beerschot est 6e avec 47 points et Charleroi est 11e avec 42 points, trois de moins que le 8e, OH Louvain.

