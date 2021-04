Le Japon envisage de vacciner ses athlètes olympiques en priorité

Le Japon envisage de vacciner en priorité les sportifs japonais devant participer aux Jeux Olympiques, dans le but de les protéger avant l'ouverture des JO de Tokyo le 23 juillet, ont indiqué jeudi plusieurs médias locaux.

Le gouvernement japonais a toutefois nié qu'un tel projet soit envisagé, mais a déclaré qu'il "suivrait de près les discussions" sur la protection de la santé des sportifs. Les discussions avec les comités olympiques et paralympiques japonais ne font que commencer, et il n'a pas encore été décidé si tous les athlètes japonais ou seulement ceux qui participent à certaines épreuves seraient éligibles à la vaccination, a déclaré le fonctionnaire à l'agence Kyodo, tout en exprimant la crainte que l'inclusion des entraîneurs et autres membre de l'encadrement ne suscite des critiques de la part du public.

Ces informations sur le vaccin aux athlètes ont d'ailleurs très vite suscité des critiques en ligne, un internaute japonais lançant par exemple sur Twitter: "Donnez-le d'abord à ma grand-mère!" Le programme de vaccination au Japon avance très lentement, avec seulement un million de premières doses administrées jusqu'ici au personnel médical depuis le début du processus en février.

Les personnes âgées de plus de 65 ans ne commenceront à recevoir des doses qu'à partir du 12 avril et, à ce jour, le Japon n'a approuvé que le vaccin de l'entreprise pharmaceutique américaine Pfizer. Aucune date n'a encore été annoncée pour la vaccination de la population générale, mais le gouvernement envisage d'administrer les deux doses aux sportifs japonais d'ici fin juin, a rapporté l'agence Kyodo, citant des sources gouvernementales anonymes.

La chaîne de télévision privée Nippon TV et d'autres médias ont aussi fait état de ce projet, mais le porte-parole du gouvernement, Katsunobu Kato, a démenti l'information selon laquelle "le gouvernement étudie un tel plan" et affirmé que le gouvernement n'avait "pas l'intention d'en discuter à ce stade".

Il a toutefois précisé que le gouvernement "suivrait de près les discussions sur les questions de santé" des sportifs entre les responsables olympiques, les organisateurs des Jeux au Japon et la ville hôte, Tokyo. Malgré plusieurs vagues d'infections au coronavirus, le Japon a été relativement épargné par rapport à d'autres pays, avec quelque 9.200 décès officiellement recensés dans l'archipel depuis le début de la crise sanitaire en 2020.

Des sondages montrent depuis plusieurs mois que les Japonais sont en majorité hostiles à la tenue cet été des Jeux, reportés l'an dernier à cause de la pandémie, à cause de la situation sanitaire. Le président du Comité international olympique (CIO), Thomas Bach, a déclaré que la vaccination n'était pas obligatoire pour les sportifs participant aux Jeux de Tokyo, mais que les responsables olympiques encourageaient les participants à se faire vacciner. Ceux-ci seront testés à de nombreuses reprises tout au long des Jeux.