L'incident surréaliste d'un joueur brésilien, supposé être en quarantaine (photo)

Luiz Adriano risque de ne pas revenir en odeur de sainteté à Palmeiras. Et pour cause, le joueur de 33 ans, qui a notamment joué à l'AC Milan, a totalement ignoré les règles liées à sa quarantaine, alors qu'il avait été testé positif au covid-19.

Logiquement écarté pour se soigner, le joueur a décidé de sortir et d'aller au supermarché. Ce qui lui est interdit, étant en quarantaine. Comme si cela ne suffisait pas, Luiz Adriano a ensuite percuté un cycliste en quittant le parking. L'homme a été touché à la tête et le joueur a depuis tenu à s'excuser de son geste.

"J’étais toujours avec le masque et à l’extérieur, mais je ne pouvais pas m’empêcher de porter assistance à la personne qui avait subi l’accident. Tout le monde va bien. Oui, je n’aurais pas dû quitter la maison, je me suis trompé, je l’avoue ! Nous vivons des temps difficiles, nous devons tous être prudents et respecter les protocoles de sécurité. Nous pouvons toujours reconnaître et apprendre de nos erreurs", a expliqué le Brésilien sur Instagram.

Reste à savoir ce qu'en pensera son club...