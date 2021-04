Superlig turque: Kevin Mirallas passeur et vainqueur face à Nacer Chadli

Avec Kevin Mirallas titulaire, Gaziantep l'a emporté 2-0 face à Basaksehir jeudi lors de la 33e journée de Superlig turque.

Un doublé d'Alexandru Maxim (32e sur pen et 52e), dont le deuxième sur une passe décisive de Mirallas, a suffi à Gaziantep pour venir à bout du champion en titre turc pour le compte duquel Nacer Chadli est entré au jeu à la 73e minute, 4 minutes avant que Mirallas ne quitte le terrain. Boli Bolingoli Mbombo est, lui, toujours blessé.

Au classement, Gaziantep (50 points) remonte à la 5e place de Superlig et compte 7 points de retard sur Trabzonspor qui a joué un match de plus. Basaksehir est 16e avec 33 points, un point de plus que Yeni Malatyaspor, premier relégable.

Dans l'autre match de la journée, Denizlispor et Kasimpasa ont fait match nul un but partout, des buts de Kevin Varga (49e) et de Hugo Rodallega (87e sur pen). Anil Koç est entré au jeu à la 82e pour Kasimpasa qui compte 35 points et pointe à la 14e place du classement. Denizlispor est toujours lanterne rouge avec 26 points.