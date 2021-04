Le joli coup-franc norvégien qui fait mal au Red Flames (vidéo)

Les Red Flames ont encaissé un but splendide. Alors que le match était équilibré, ce sont les Norvégiennes qui sont passées aux commandes à quelques minutes du repos sur un coup-franc transformé par Reiten.

C'est une faute de Vanhaevermaet qui a permis aux visiteuses d'obtenir un coup-franc à l'entrée de la surface. Et Reiten ne s'est pas faite prier: son envoi a surpris Odeurs et le mur, permettant d'ouvrir la marque. Superbe but !