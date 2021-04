Hand: Paris a rendez-vous avec Kiel en quarts de finale de la Ligue des champions

Faciles vainqueurs des Slovènes de Celje en 8e de finale de la Ligue des champions, les handballeurs parisiens ont pris rendez-vous à la mi-mai avec les tenants du titre de Kiel en quarts de finale de la C1.

Après un 8e de finale aller maîtrisé et conclu avec une avance de 13 buts (37-24) en Slovénie, les joueurs de Raul Gonzalez n'avaient plus qu'à finir le travail jeudi soir à Coubertin. Ils l'ont fait en deux temps, en menant sans s'échapper au score pendant 40 minutes, avant de porter une grosse accélération pendant dix minutes pour prendre sept buts d'avance (26-19, 51e).

"Ils sont venus avec plus d'envie, ça a été plus difficile pour nous. On a mis du temps à se mettre dedans, même en début de seconde période. Avec un peu d'orgueil et de fierté, on a réussi à creuser un peu d'écart, mais on peut faire beaucoup mieux", a estimé Nedim Remili après la rencontre.

Les Parisiens ont surtout assuré l'essentiel, à savoir sortir de ce match sans blessure pour aborder dans les meilleures conditions possibles un tunnel de cinq matches en quinze jours dans le championnat de France, dont deux chocs contre Montpellier et Nantes à domicile, pour faire un pas important vers un septième titre national consécutif.

Jeudi, Mikkel Hansen étaient dans les tribunes de Coubertin: testé positif au Covid-19 le 22 mars, il est sorti de l'isolement en début de semaine mais le staff parisien a préféré prendre le temps pour son retour à la compétition.

A la mi-mai, les Parisiens retrouveront une vieille connaissance, le Norvégien Sander Sagosen qui a passé trois saisons du côté de Coubertin de 2017 à 2020, avant de rejoindre Kiel et le nord de l'Allemagne, où il a décroché fin décembre sa première Ligue des champions.

"On va retrouver Sagosen", a glissé avec le sourire Nedim Remili après la rencontre. "Ça va être un quart de finale compliqué, on le sait mais on sera prêt", a-t-il ajouté.

Le match aller se jouera à Kiel avant un match retour prévu le 19 ou le 20 mai à Coubertin, qui était encore à huis clos jeudi soir, en raison de la pandémie de Covid-19.