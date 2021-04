Europa League: Manchester United et la Roma font le boulot

Manchester United l'a emporté à Grenade jeudi en quart de finale aller de l'Europa League (0-2). Dans le même temps, Arsenal n'a pu faire mieux qu'un match nul 1-1 à domicile face au Slavia Prague.

C'est Marcus Rashford qui a débloqué la situation pour les 'Red Devils' en Andalousie (31e) avant que Bruno Fernandes ne double la mise dans les derniers instants de la rencontre sur penalty (90e). Les hommes d'Ole Gunnar Solskjaer ont toutes les cartes en mains avant le match retour à Old Trafford jeudi prochain. Arsenal a poussé pendant toute la rencontre, trouvant le cadre par deux fois, sur un coup-franc de Willian (50e) et sur une frappe d'Alexandre Lacazette (62e). Mais Nicolas Pépé, à peine entré au jeu, délivrait les Gunners en fin de rencontre (86e).

Tomas Holes douchait l'Emirates Stadium en égalisant d'une tête rageuse dans les arrêts de jeu (90e+4). L'AS Roma a emporté une victoire importante sur le terrain de l'Ajax Amsterdam (1-2). Ce sont les Amstellodamois qui avaient ouvert le score par l'intermédiaire de Davy Klaassen (39e). Dusan Tadic avait eu l'opportunité de doubler l'avantage des Ajacides mais le milieu offensif serbe ratait un penalty au sortir des vestiaires (53e).

Les Romains n'en demandaient pas tant et Lorenzo Pellegrini (57e) et Ibanez (87e) permettaient aux hommes de Paulo Fonseca d'obtenir une belle victoire à l'extérieur. Un penalty de Gerard Moreno (44e) a permis à Villarreal de rentrer de Croatie avec un avantage d'un but (0-1) primordial en vue du match retour face au Dinamo Zagreb, tombeur surprise de Tottenham en huitième de finale.