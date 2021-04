Liga: Eden Hazard ne jouera pas le Clasico

Eden Hazard ne figure pas dans la sélection de 19 joueurs du Real Madrid en vue du Clasico contre le FC Barcelone, samedi.

Vendredi, en conférence de presse, l'entraîneur du Real Madrid Zinédine Zidane avait expliqué que le Diable Rouge, qui a repris l'entraînement, "va mieux". Quant à son retour sur le terrain, "cela ne dépend ni de l'équipe nationale belge ni du Real Madrid, seulement des sensations du joueur. Il y a un processus de récupération et ses sensations sont très importantes", a expliqué Zidane.

Hazard 30 ans, s'était blessé au psoas il y a trois semaines après être revenu d'une blessure musculaire à la cuisse gauche encourue fin janvier. Il a repris l'entraînement collectif vendredi passé. Lundi, à la veille du quart de finale aller de Ligue des Champions contre Liverpool, Zidane avait expliqué attendre "qu'il ait totalement récupéré" avant de sélectionner le capitaine des Diables Rouges.

Hazard n'a toujours pas disputé de Clasico depuis son arrivée au Real en 2019.

Mardi, le remplaçant d'Hazard, Vinicius, a inscrit un doublé contre Liverpool. "Nous sommes contents de Vini, il travaille et est très jeune", a expliqué Zidane. "Nous devons le laisser tranquille et ne pas dire qu'il va être le meilleur. Il est calme et concentré sur ce qu'il fait. Il doit continuer comme ça."

Le Real sera aussi privé de Sergio Ramos et Dani Carvajal, blessés, et de Raphaël Varane, positif au Covid-19.

"Nous avons des complications avec les blessures, et nous n'aimons pas ça, mais au final, nous avons un groupe très large, où les joueurs sont impliqués et veulent jouer. La chose la plus importante est que l'équipe soit compétitive à chaque match", a ajouté Zidane.

Thibaut Courtois est bien présent dans la liste du Real pour affronter Barcelone samedi.

Ce choc met aux prises les deux poursuivants de l'Atlético Madrid, leader avec 66 points. Barcelone compte 65 points, le Real 63.