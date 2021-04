Florentino Perez, président du Real Madrid, officiellement candidat à sa réélection

(Belga) Le président actuel du Real Madrid, l'homme d'affaires espagnol Florentino Perez, a officialisé vendredi sa candidature à sa propre réélection, validée par le comité électoral du club madrilène.

Le comité électoral a proclamé "que la candidature présentée par Eduardo Fernandez de Blas et emmenée par monsieur Florentino Perez Rodriguez est valide", a informé le Real Madrid dans un communiqué diffusé vendredi après-midi, à la veille du Clasico contre le FC Barcelone. La candidature du président actuel du club de Thibaut Courtois et Eden Hazard est pour l'instant la seule à avoir été rendue publique depuis le 2 avril, date d'ouverture de la fenêtre pour le dépôt officiel des candidatures. Les éventuels aspirants à la présidence de la "Maison-blanche" ont jusqu'au lundi 12 avril pour se présenter. Si un seul candidat se présente, il sera proclamé président "dans un délai de trois jours ouvrés après la date de clôture de la fenêtre de dépôt des candidatures", soit entre le 13 et le 15 avril, d'après les statuts du Real Madrid. Florentino Perez, 74 ans, était redevenu président en 2009 après un premier passage à la tête du Real des "Galactiques" entre 2000 et 2006. Il a ensuite été réélu à son poste en 2013, puis en juin 2017, sans qu'aucun candidat ne se soit présenté face à lui. Au total, Perez a déjà passé plus de 17 années à la tête du club merengue.