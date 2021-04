Euro 2022 de futsal: la Finlande gagne en fin de match au Monténégro et s'offre une "finale" contre la Belgique

(Belga) La Finlande s'est imposée 1-2 au Monténégro grâce à un but en toute fin de match, vendredi, dans le groupe 7 des qualifications à l'Euro de futsal. Les Finlandais reviennent ainsi à la hauteur de la Belgique avant l'affrontement capital entre les deux équipes mardi.

La Belgique, qui a battu 5-4 l'Italie jeudi, et la Finlande comptent toutes deux 7 points et luttent pour la deuxième place, derrière la Squadra Azzurra, déjà qualifiée (12 points). Le Monténégro ferme la marche avec 3 unités. Mardi (17h10), Finlandais et Belges s'affronteront à Vantaa. En cas de victoire d'une des deux équipes, elle sera qualifiée pour l'Euro car assurée de figurer dans les six meilleures deuxièmes. Le match aller, le 28 janvier à Liège, s'étant soldé par un partage 3-3, un match nul 0-0, 1-1 ou 2-2 permettra à la Finlande de finir devant la Belgique. Un autre score de parité vaudra à la Belgique de terminer deuxième grâce à un plus grand nombre de buts marqués (18 à 17), alors que la différence de buts est identique (+1). Mais dans ce cas, il faudra regarder les autres groupes pour le classement des meilleurs deuxièmes. Les vainqueurs des huit poules et les six meilleurs deuxièmes se qualifient pour le tour final. Les deux autres deuxièmes disputeront un match de barrage pour le dernier billet. En tant que pays organisateur, les Pays-Bas sont automatiquement qualifiés pour le championnat d'Europe, qui se déroulera du 19 janvier au 6 février 2022 à Amsterdam et à Groningue. (Belga)