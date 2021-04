La Belgique refuse de vacciner en priorité les athlètes olympiques

Le Comité olympique et interfédéral belge (COIB) a, lors d'un entretien avec le ministre de la Santé Frank Vandenbroucke et le Premier ministre Alexander De Croo, à nouveau plaidé sans succès pour une vaccination plus rapide des athlètes olympiques contre le coronavirus, rapportent les journaux de Mediahuis samedi.

Depuis le début de l'année, le COIB tente d'attirer l'attention du gouvernement sur la situation des athlètes, qui présentent un profil de risque plus élevé en raison de leur sport et de leurs mouvements. Quelque 500 vaccins suffiraient à protéger les athlètes belges et leur entourage. Selon le médecin en chef de l'organisation, Johan Bellemans, les athlètes doivent recevoir leur première injection au plus tard à la mi-avril, soit la semaine prochaine. Dans la dernière ligne droite vers Tokyo, une infection au coronavirus peut provoquer une perte de forme fatale. En outre, l'injection elle-même peut interférer avec l'entraînement pendant quelques jours.