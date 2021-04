L'action collective géniale des joueurs de Xavi au Qatar (vidéo)

Depuis 2019, Xavi, légende vivante du FC Barcelone, est entraîneur au Qatar. Plus précisément à Al-Sadd. Et visiblement, les principes de jeu de l'Espagnol sont parfaitement compris par ses joueurs, qui l'ont encore prouvé contre le Qatar SC hier en championnat.

Ils l'ont emporté 3-0 grâce, notamment, à une action collective absolument splendide. Tout part du gardien et se joue très vite, rappelant les heures glorieuses de Xavi en tant que joueur du Barça. Au final, un but et un succès qui permet à Al-Sadd se terminer champion sans avoir concédé la moindre défaite.