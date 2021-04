Angleterre: City braqué par Leeds, Liverpool se débloque enfin à Anfield

Manchester City a été surpris par Leeds, réduit à 10 pendant la seconde période (2-1), alors que Liverpool a enfin gagné pour la première fois en 2021 à Anfield (2-1), contre Aston Villa, samedi, pour la 31e journée de Premier League.

- Braquage à la Bielsa pour City -

Fortement remanié en vue du quart de finale retour de Ligue des Champions contre Dortmund, mercredi, Manchester City a subi un véritable hold-up de la part de Leeds (2-1).

Le leader garde 14 points d'avance - mais avec deux matches de plus -, sur son dauphin United, qui se déplace à Tottenham dimanche, alors que ces trois points permettent à Leeds d'intégrer la première moitié du classement, 10e avec 45 points.

Pep Guardiola avait clairement affiché ses priorités après le maigre avantage pris face à Dortmund à l'aller, mardi (2-1), et il avait laissé Ruben Dias, Ilkay Gündogan, Kevin de Bruyne, Riyad Mahrez ou Phil Foden sur le banc au coup d'envoi.

Son équipe A' a buté sur un Leeds qui, sans renier son identité d'équipe de transition, s'est montré rigoureux en défense avec Ilan Meslier très solide en dernier rempart, malgré l'expulsion du capitaine Liam Cooper, juste avant la mi-temps.

Les Peacocks ont pu compter sur le réalisme de l'Irlandais Stuart Dallas, auteur d'un doublé sur un tir à ras de terre qui avait heurté le poteau avant de rentrer (1-0, 41e) et un face-à-face remporté devant Ederson dans le temps additionnel (2-1, 90+1), les deux seuls tirs cadrés de Leeds dans ce match.

L'égalisation par Ferran Torres, bien servi par Bernardo Silva, à un quart d'heure de la fin (1-1, 75e), après un long siège du but adverse, n'aura pas suffi pour City qui rêve d'un fabuleux quadruplé en fin de saison.

- Liverpool a vaincu le signe indien

Après 7 matches sans victoire à Anfield Road depuis le début de l'année, Liverpool s'est enfin fait respecter chez lui face à Aston Villa.

Une victoire importante car elle offre provisoirement aux Reds (52 points) la 4e place du classement, qualificative pour la Ligue des champions, à la différence de but, devant West Ham.

Le soulagement était plus que palpable au coup de sifflet final sur les visage des tenants du titre, sur la pelouse comme sur le banc, après ce succès acquis de haute lutte.

Mené après une nouvelle faute de main de son gardien Alisson sur l'ouverture du score d'Ollie Watkins (1-0, 43e), privé d'une égalisation par un hors-jeu quasiment indétectable juste avant la pause, Liverpool a longtemps semblé mal engagé.

Mais avec un bon réflexe de Mohamed Salah pour reprendre une frappe repoussée d'Andy Robertson repoussée par Emiliano Martinez (1-1, 57e) et un coup de canon du droit de Trent Alexander-Arnold au début du temps additionnel (2-1, 90+1), les Liverpuldiens ont su renverser la vapeur et conforter leur place dans la course à la C1.

Une victoire aussi de bon augure avant le match retour contre le Real Madrid, mercredi prochain, même s'il faudra élever encore le niveau de jeu d'un cran ou deux pour refaire le retard (3-1) concédé mardi.