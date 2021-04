Grand National - Rachael Blackmore première femme à remporter le Grand National

(Belga) Rachael Blackmore, avec Minella Times, a remporté la 173e édition du Grand National à Aintree en Angleterre. L'Irlandaise est la première femme à remporter le mythique 'steeplechase' couru sur 6.907 mètres.

Blackmore a devancé au sprint Aidan Coleman avec son cheval Balko des Flos et Ruby Walsh avec Any Second Now. Résultat Grand National, Aintree. 1. Minella Times (R. Blackmoore) 2. Balko des Flos (A. Coleman) 6 3. Any Second Now (M. Walsh) 1 1/2 4. Burrows Saint (P.W. Mullins) 18 5. Farclass (J. Kennedy) 1 3/4 (Belga)