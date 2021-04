10.72 sur 100m pour l'Américaine Richardson, 6e athlète la plus rapide de tous les temps

(Belga) L'Américaine Sha'Carri Richardson, 21 ans, a égalé le 9e meilleur temps de l'histoire sur 100 mètres en 10 seconde et 72/100es, samedi en Floride, devenant par la même occasion la sixième athlète la plus rapide de tous les temps.

Grand espoir de l'athlétisme américain, Richardson a vu son chrono homologué, avec un vent régulier à +1,6 m/s, au Miramar Invitational. Ce qui fait d'elle une des rivales annoncées des Jamaïcaines Shelly-Ann Fraser-Pryce et Elaine Thompson, championnes du monde et olympique en titres, pour la ligne droite à Tokyo cet été. Son précédent record personnel était de 10.75, établi le 8 juin 2019, à Austin lors des championnats universitaires (NCAA). Elle avait amélioré de 13/100es le record du monde junior détenu depuis 1977 par l'Allemande Marlies Göhr. Et elle était déjà entrée, à 19 ans seulement, dans le club des dix femmes les plus rapides du monde, à la neuvième place à égalité avec l'Américaine Kerron Stewart. La voilà au 6e rang, derrière désormais l'intouchable Florence Griffith-Joyner, qui détient les trois meilleurs chronos de l'histoire (10.49, 10.61, 10.62), Carmelita Jetter (10.64), Marion Jones (10.67), Shelly-Ann Fraser-Pryce et Elaine Thompson (10.70). (Belga)