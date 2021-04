Mercato: Zlatan Ibrahimovic "tout proche" de prolonger à l'AC Milan

Zlatan Ibrahimovic, qui aura 40 ans en octobre prochain, est "tout proche" de prolonger son aventure avec l'AC Milan, a annoncé samedi le directeur technique des Rossoneri Paolo Maldini.

"Il ne manque que de petits détails, nous sommes tout proches de la prolongation", a estimé l'ex-défenseur international, interrogé sur Sky avant le match à Parme samedi comptant pour la 30e journée de Serie A.

"Ibra", meilleur buteur cette saison des Rossoneri avec 15 buts en 16 matches disputés en championnat, est revenu à Milan en janvier 2020. S'il a manqué de nombreux matches pour cause de blessures, il a été l'un des grands artisans du redressement du club lombard, champion d'hiver en janvier dernier et toujours en course pour retrouver la Ligue des champions (2e).

Il est sous contrat jusqu'à la fin de la saison actuelle et les discussions portent sur une prolongation d'une saison, jusqu'en juin 2022.

Malgré ses presque 40 ans, Zlatan Ibrahimovic affiche un appétit sans bornes depuis son retour en Lombardie et a même retrouvé fin mars la sélection suédoise, près de cinq ans après ses adieux, et en sera l'un des fers de lance à l'Euro (11 juin-11 juillet).

Les tractations pour la prolongation du gardien international italien Gianluigi Donnarumma, lui aussi en fin de contrat en juin, sont elles en revanche moins avancées, a reconnu Maldini en soulignant que pour "conclure une affaire, il faut être deux".