AC Milan: l'étrange carton rouge de Zlatan Ibrahimovic (vidéo)

L'AC Milan, à dix pendant une demi-heure après l'exclusion de Zlatan Ibrahimovic, a souffert samedi à Parme (3-1) pour préserver une victoire qui lui permet de défendre sa deuxième place au classement et ses ambitions pour la Ligue des champions.

Face à un relégable inoffensif en première période, les Rossoneri ont rapidement pris les devants sur une jolie frappe en lucarne d'Ante Rebic (8e), servi par Ibrahimovic, et fait le break avant la pause par Frank Kessie (44e), sur une offrande de Theo Hernandez.

Mais l'exclusion d'"Ibra" à l'heure de jeu - carton rouge direct pour avoir contesté sur une action assez anodine au milieu de terrain - a totalement changé la physionomie du match et réanimé les espoirs adverses.

"Il m'a dit qu'il avait discuté avec l'arbitre mais qu'il ne lui avait pas manqué de respect", a souligné son entraîneur Stefano Pioli.

Parme en a profité pour revenir rapidement par Riccardo Gagliolo (66e) et contraindre Milan à se replier devant la cage de Gianluigi Donnarumma, vigilant sur sa ligne.

Mais malgré quelques ultimes frayeurs et quelques cartons jaunes supplémentaires pour des fautes et du gain de temps, les Rossoneri ont tenu. S'offrant même un troisième but libérateur par Rafael Leao au bout du temps additionnel (90+4e).

S'ils ont laissé filer leurs chances pour le titre en lâchant trop de points à San Siro, les Rossoneri poursuivent leur quasi sans-faute en déplacement (une seule défaite pour treize succès en quinze matches à l'extérieur). Avec une prestation très maîtrisée, quand ils étaient encore à onze, une semaine après leur match décevant contre la Sampdoria (1-1).

"Ibra" devrait prolonger

"C'est une victoire importante, même si on s'est un peu compliqué le match. La différence entre les résultats à l'extérieur et à domicile, c'est étrange, parce qu'il n'y a pas de supporteurs, les matches se ressemblent...", a relevé Pioli.

Au classement, Milan est assuré de conserver sa deuxième place à l'issue de cette 30e journée, avec quatre points d'avance sur la Juventus (3e), qui accueillera dimanche le Genoa, cinq sur l'Atalanta (4e), en déplacement chez la Fiorentina, et sept sur Naples (5e) attendu sur le terrain de la Sampdoria à Gênes.

Cette victoire conforte les ambitions de qualification en Ligue des champions (promise aux quatre premiers), objectif majeur de ce Milan qui n'a plus disputé la C1 depuis la saison 2013-14.

Une compétition qui motive à coup sûr le quasi-quadragénaire Zlatan Ibrahimovic, qui devrait très prochainement prolonger d'une saison, a annoncé avant le match le directeur technique rossonero Paolo Maldini.

Parme reste scotché à la 19e place, à quatre points du premier non relégable (Torino, 17e), et se rapproche toujours plus de la Serie B, comme la lanterne rouge Crotone, battu à La Spezia (2-3) en menant pourtant jusqu'à la 89e minute.

Le troisième relégable, Cagliari (18e), va lui tenter l'exploit dimanche face à l'Inter Milan, leader en confiance avec sa série en cours de dix victoires consécutives.