Red Flames - Trois changements contre l'Irlande, Cayman égale le record de 'caps' de Zeler

(Belga) Ives Serneels, le sélectionneur des Red Flames (FIFA 17), a procédé à trois changements dans le onze de base de l'équipe nationale féminine de football en vue du match amical contre l'Irlande (FIFA 31) par rapport à la défaite 0-2 de jeudi contre la Norvège. Amber Tysiak, Janice Cayman et Féli Delacauw seront présentes au coup d'envoi. Cayman va ainsi égaler, avec 111 présences, le record de 'caps' en équipe nationale détenu par Aline Zeler.

Tysiak, Cayman et Delacauw remplacent Charlotte Tison, Isabelle Iliano et Hannah Eurlings. La gardienne Justien Odeurs aura devant elle Laura Deloose, Laura De Neve, Tysiak et Cayman. Julie Biesmans, Kassandra Missipo, Justine Vanhaevermaet et Delacauw s'occuperont de l'entrejeu. Tessa Wullaert et le Soulier d'Or Tine De Caigny devront alimenter le marquoir. Les Red Flames restent sur trois défaites de rang en amical, contre les Pays-Bas (1-6) et l'Allemagne (2-0) le mois passé et contre la Norvège (0-2) jeudi. (Belga)