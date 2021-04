Jupiler Pro League: Anderlecht renverse Bruges en 4 minutes

Mené au score, le Sporting d'Anderlecht l'a emporté 2-1 face au Club de Bruges lors de la 33e journée de la phase classique de la Jupiler Pro League.

Ce sont les Brugeois qui se montraient dangereux les premiers, les Gazelles pensaient même avoir ouvert le score grâce à Ruud Vormer mais le milieu néerlandais était finalement signalé hors-jeu après intervention de l'assistance vidéo (13e). Les Anderlechtois mettaient ensuite le pied sur le ballon et dominaient territorialement la rencontre sans parvenir à se procurer de réelle possibilité.

En deuxième période, Philippe Clément lançait Noa Lang à la place de Youssouph Badji et le milieu offensif néerlandais ouvrait le score dès son entrée à la suite d'un numéro personnel de haut vol (53e). Quelques minutes plus tard, Timon Wellenreuther réussissait son premier arrêt de la partie sur une frappe lointaine de Charles De Ketelaere (63e).

Si Ostende ne gagne pas...

Vincent Kompany décidait alors de lancer Francis Amuzu dans la bagarre et quelques instants plus tard, le Diablotin offrait l'égalisation à Lukas Nmecha (72e). Le match changeait tout à fait de physionomie et Albert Sambi Lokonga mettait les Anderlechtois aux avant-postes d'une frappe flottante de l'extérieur de la surface (76e).

Grâce à cette victoire importante, les Anderlechtois sont provisoirement 3e de Jupiler Pro League avec 55 points, soit un de moins que Genk, un de plus que l'Antwerp qui affronte Mouscron lundi mais surtout 6 points de plus qu'Ostende qui affronte le Beerschot à 20h45.

Si Ostende ne gagne pas, les Anderlechtois valideront leur ticket pour les Playeoffs 1. Le Club de Bruges reste évidemment leader de la Jupiler Pro League avec 17 points d'avance sur son dauphin, Genk, qui n'a laissé aucune chance à Saint-Trond plus tôt dans la journée (4-0).

