Natation: MPM de l'année pour Ledecky sur 1.500 m

L'Américaine Katie Ledecky continue de faire impression en vue des Jeux de Tokyo, avec une nouvelle victoire aux Pro Swim Series, sur 1.500 m nage libre cette fois dont elle a établi le chrono de l'année en 15:40.55, dimanche à Mission Viejo en Californie.

L'Américaine quintuple championne olympique a signé le quatorzième temps de l'histoire sur la distance, lors d'une finale se disputant le matin comme le seront celles des J0 (23 juillet-8 août).

A Tokyo elle tentera, de remporter la première médaille d'or olympique sur 1.500 m féminin, épreuve nouvellement inscrite au programme.

Vendredi la nageuse de 24 ans avait déjà établi la meilleure performance mondiale de 2021 sur 200 m en 1:54.40. Et samedi, elle avait remporté le 400 m libre en 3:59.25, son plus rapide depuis août 2018 et le 20e de sa carrière sous la barre des 4 minutes.

"Je pense que j'ai assez bien nagé. J'ai senti que j'étais forte tout au long de la compétition. On ne se sent jamais bien à la fin généralement", s'est-elle félicitée, ajoutant avoir "l'impression que la préparation (olympique) se déroule très bien".

Ledecky a fini son week-end en terminant deuxième du 100 m nage libre (54.22) remporté par Abbey Weitzel (53.68).

Nathan Adrian, médaillé d'or olympique du 100 m libre en 2012, a lui remporté la course (48.74) devant l'Allemand Eric Friese (49.05). Un retour gagnant pour celui qui a dû subir un traitement contre le cancer des testicules en 2019.

Bien que qualifié, Caeleb Dressel a choisi de ne pas participer à cette finale ni à celle du 200 m quatre nages, à laquelle le détenteur du record du monde Ryan Lochte a également renoncé.

Enfin, Ryan Murphy, médaillé d'or olympique en titre sur 100m et 200m dos, a réalisé un doublé sur ces distances.