L'ex agent de Neymar dévoile les secrets de son transfert au PSG

En 2017, le monde du football était secoué par le transfert le plus cher jamais bouclé: celui de Neymar, arrivé au PSG pour 222 millions d'euros. Son ancien agent a révélé les coulisses des négociations, qui aboutiront un an après les premiers échanges.

Wagner Ribeiro a décidé de tout balancer. Le Brésilien est l'ancien agent de Neymar et a mené les premières discussions entre la star et le PSG, en 2016, un an avant son arrivée en France. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il a vu des choses inédites.

Dans les colonnes de L'Equipe, Ribeiro a révélé que les premières discussions avaient eu lieu dans un hôtel situé à Ibiza. "A l’été 2016, on s’est retrouvé à Ibiza avec Neymar, son père, Nasser al-Khelaïfi et Olivier. On s’est réunis au dernier étage d’un hôtel. On s’est cachés, personne n’a pu prendre de photo et on a discuté", a-t-il révélé.

C'est là que Ribeiro est tombé de sa chaise devant les moyens à disposition du PSG, soutenu par le Qatar. "Nasser a fait une proposition magnifique. Neymar gagnait 11 millions d'euros par an au Barça, il lui en a directement proposé 26. Moi j’ai demandé 40 millions d'euros ! Il a répondu qu’il allait étudier la question".

Mais ce n'est pas tout, puisque le président parisien a offert des avantages incroyables au joueur. "Il allait lui céder un jet privé pour faire ses voyages entre l’Europe et le Brésil. Il mettrait son nom sur la Tour Eiffel. C’était fou !", en rigole aujourd'hui Ribeiro. Finalement, l'accord a été bouclé un an plus tard, avec un salaire estimé à 36 millions d'euros et 222 millions d'euros de frais de transfert.

Le contrat de Neymar expirera en juin 2022.