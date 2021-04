Furieux, Cristiano Ronaldo aurait perdu son calme après la victoire contre la Genoa (vidéos)

Hier, la Juventus a conservé ses maigres chances de titre en Italie en s'imposant 3-1 face à la Genoa. Une rencontre qui aurait frustré Cristiano Ronaldo, déçu des choix opérés par ses coéquipiers.

Cristiano Ronaldo n'a pas apprécié le jeu de ses coéquipiers, dimanche, contre la Genoa. Le Portugais a participé à la victoire des siens, 3-1, mais le succès n'a pas suffi à le calmer. La star aurait même piqué une crise à la fin de la rencontre, déçu par les mauvais choix de ses coéquipiers.

En cause, selon la Gazzetta dello Sport, des passes ratées et un manque de considération de ses efforts. Il aurait notamment reproché à Chiesa de ne pas l'avoir lancé lors d'une contre-attaque, alors qu'il semblait en bonne position pour marquer. Frustré, il aurait aussi hurler sur son propre gardien pour qu'il rejoue plus rapidement le ballon.

En fin de match, Ronaldo a répondu à la demande d'un ramasseur de balle, désireux de recevoir son maillot. Mais au lieu de le lui amener, on voit le Portugais le jeter au sol, avant que le ramasseur ne vienne le récupérer. Toujours aussi fâché, Ronaldo aurait ensuite frappé plusieurs fois sur les murs du vestiaire pour dégager sa colère.

Un comportement évidemment surprenant, alors que son équipe a obtenu les trois points.