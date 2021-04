Georges Grün: "Je fais de Kevin De Bruyne mon favori pour le Ballon d'Or"

Quelques heures avant le début des 1/4 de finale retour de la Ligue des Champions, notre consultant, Georges Grun, est revenu sur les manches aller mais a aussi donné ses impressions sur les affiches à venir.

"Le PSG a compris comment faire mal au Bayern Munich"

"Il était difficile d’imaginer un PSG aussi défensif lors de la rencontre à Munich. Pourtant, tout s’est très bien passé pour les Parisiens. Ils ont joué le contre avec une efficacité redoutable et c’était l’option payante. C’est la meilleure façon de faire mal à cette équipe du Bayern. Les Allemands ont multiplié les occasions. Ils ont pris des risques comme c’est leur habitude… Mais en général, ils jouent contre des équipes qui n’ont pas les armes que possède le Paris Saint-Germain. La vitesse et le sens du but de Kylian Mbappé ont fait la différence. J’imagine un retour assez semblable dans la physionomie de la rencontre. Le Bayern va pousser tant et plus et les Parisiens vont essayer de faire mal en contre.

Pour les Bavarois, cela passe par plus de réussite devant le but. L’absence de Lewandowski est préjudiciable. Avec lui à l’aller, je suis convaincu que le Bayern inscrit un ou deux buts de plus. Il est important dans l’animation offensive. Puisqu’on parle des occasions bavaroises, je me permettrai aussi de mettre en exergue les prestations du gardien parisien Keylor Navas dans cette Ligue des Champions. Décisif face à Barcelone en huitième de finale, impeccable à l’Allianz Arena de Munich, Navas est peut être le meilleur gardien du monde actuellement".

"Le Real Madrid est redevenu un prétendant à la victoire finale"

"Il y a quelques mois, il était illusoire de croire à un Real Madrid vainqueur en Ligue des Champions. Pourtant, les Madrilènes sont de nouveau en course pour le titre de champion en Liga et ils ont un pied en demi-finale de Ligue des Champions. Tout cela alors qu’en coulisses, certains imaginaient que Zidane devait être limogé… Aujourd’hui, Zidane et le Real Madrid sont en position de force. Il est de nouveau prétendant à la victoire finale en Ligue des Champions. Ils ont l’expérience, ils sont en forme au meilleur moment, ils sont sereins et ils comptent sur des joueurs d’exception comme Benzema, Modric et Kroos. Manchester City et le PSG me semblent plus forts et mieux armés pour remporter la Ligue des Champions. Mais le Real Madrid sait mieux que quiconque comment arriver au bout de cette compétition. Vous l’aurez compris, je ne vois pas Liverpool renverser la situation… D’autant qu’avec les conditions actuelles, il n’y aura pas la magie d’Anfield pour renverser la situation…"

"Je fais de Kevin De Bruyne mon favori pour le Ballon d’Or"

"Il y évidemment plusieurs candidats pour le prochain Ballon d’Or : Benzema, Lewandowski, Mbappé, et bien sûr Kevin De Bruyne. Il faudra voir qui remportera la Ligue des Champions ou l’Euro, mais je fais de Kevin De Bruyne mon favori pour ce trophée individuel. Il est tout simplement au sommet de son art. Bien sûr, il ne marque pas autant de buts que les concurrents que j’ai cités, mais Kevin est celui qui fait jouer son équipe de Manchester City. Il en est le cerveau. Et City produit le plus beau jeu d’Europe actuellement… En club, De Bruyne est en course pour 4 titres (championnat, Ligue des Champions, la Cup, et la Coupe de la Ligue). Tout se décidera en effet avec la finale de la Champions League et l’Euro, mais actuellement, pour moi, De Bruyne est au-dessus de tous les autres".