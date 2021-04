Euroligue: Emma Meesseman parmi les cinq meilleures joueuses de la saison

(Belga) A trois jours du Final Four de l'Euroligue féminine de basket, de vendredi à dimanche à Istanbul, en Turquie, Emma Meesseman s'est vue récompenser d'une place dans le cinq majeur de la compétition, annoncé la FIBA Europe mardi.

L'intérieure flandrienne, 27 ans, figure en effet parmi les cinq meilleures joueuses de la saison, élues par les internautes et un panel de l'Euroligue. La joueuse d'Ekaterinbourg - qui affiche une moyenne de 11,4 pts, 4,6 rebonds et 4,2 assists de moyenne par match - est aux côtés de l'Ukrainienne Alina Iagupova (Fenerbahce), désignée meilleure joueuse de la saison, la Franco-américaine Gaby Williams (Sopron), meilleure défenseuse de la saison, la Britannique Katie Lou Samuleson (Salamanque) et l'Américano-hongroise Courtney Vandersloot (Ekaterinbourg). Le coach espagnol de Sopron, l'Espagnol Roberto Iniguez a été élu coach de la saison en Euroligue. Ekaterinbourg, victorieux de l'Euroligue en 2019, 2018 et 2016 avec à chaque fois Emma Meesseman, jouera vendredi (16h00) en demi-finales contre Fenerbahce dans une finale avant la lettre. L'autre demi-finale à 20h00 oppose les Hongroises de Sopron aux Espagnoles de Salamanque. La 3e place (14h00) et la finale (18h00) sont au programme de dimanche. Il s'agira du cinquième Final Four consécutif pour Emma Meesseman, Sportive de l'année en Belgique en décembre dernier, avec Ekaterinbourg. L'édition 2020 avait été annulée en raison de la crise sanitaire. (Belga)