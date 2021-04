L'Union Saint-Gilloise débute les travaux d'aménagement de son stade pour la D1A

(Belga) L'Union Saint-Gilloise a débuté mardi les travaux d'aménagement de son stade en vue de son grand retour en Jupiler Pro League la saison prochaine. Le club bruxellois a communiqué l'information mardi.

Parmi les différents aménagements, l'Union Saint-Gilloise va installer une installation chauffante sous sa pelouse afin de pouvoir jouer en hiver en cas de gel et de neige. Le terrain du stade Joseph Marien va également subir un relifting durant les travaux et deviendra hybride. "Une solution écologique et durable, pour une plus belle surface de jeu", a précisé l'Union dans son communiqué. Le club bruxellois va également changer ses luminaires et installer une technologie LED sur les différents pylônes du stade. "Encore un pas en avant vers une Union plus respectueuse de l'environnement et plus durable d'un point de vue énergétique", a ajouté l'USG. Pour ne perturber l'avancement des travaux, les Saint-Gillois devraient délocaliser leur dernier match de championnat à domicile le 25 avril contre Deinze. La rencontre pourrait se jouer dans les installations du FC Malines mais le club attend encore l'accord des autorités locales. Après 48 ans d'absence, l'Union Saint-Gilloise retrouvera l'élite du football belge la saison prochaine. Les Bruxellois, sacrés depuis le 20 mars dernier dans le derby contre le RWDM, caracolent en tête de la 1B Pro League avec 66 points, 18 de plus que Seraing, 2e. (Belga)