Kevin De Bruyne aurait utilisé les statistiques pour prolonger à Manchester City

Le Diable Rouge Kevin De Bruyne (29 ans) aurait utilisé les statistiques d'Analytics FC, une société d'analyse de données, pour prolonger son contrat à Manchester City jusqu'en 2025.

Vous le savez, Kevin De Bruyne a prolongé de deux ans son contrat avec Manchester City, où il est désormais lié jusqu'en juin 2025, mercredi dernier.

Une prolongation mirifique: un petit peu plus de 72 millions d'euros sur 4 ans, ce qui fait de lui le joueur le mieux payé de Premier League.

Avant de signer, le Diable Rouge a fait réaliser un rapport ultra-détaillé par Analytics FC, une entreprise d'analyse de données. Statistiques sur le terrain, salaire des joueurs équivalents, chances de City de remporter des trophées basées sur l'effectif et l'âge des joueurs: rien n'a échappé à la moulinette de l'étude.

Et la conclusion a été sans appel: De Bruyne reste, à 29 ans, absolument indispensable aux Citizens. Sa meilleure chance de continuer à empiler les trophées était de rempiler.

"Kevin De Bruyne nous a demandé d'étudier tous les aspects de sa contribution à l'équipe et même de déterminer dans quelle mesure Manchester City est prêt à réussir dans les années à venir, en fonction de l'âge et de la qualité des joueurs", a confirmé Jérémy Steele, fondateur d'Analytics FC, au média Training Ground Guru. "Les résultats semblent l'avoir convaincu qu'il fait partie intégrante de l'équipe et que c'est le meilleur club pour poursuivre sa carrière".