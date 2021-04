PSG - Bayern Munich (0-0): les Parisiens tiennent les Allemands à distance

Les quatre demi-finalistes de la Ligue des Champions seront connus mercredi soir après les matches retour des quarts de finale prévus mardi et mercredi. Tenant du titre, le Bayern Munich devra s'imposer par minimum deux buts d'écart au Paris Saint-Germain mardi après sa défaite 2-3 au match aller face aux Parisiens.

> LE DIRECT VIDEO

LES MEILLEURS MOMENTS:

20e: après une chaude alerte dans leur surface, les Parisiens s'en sortent et contre-attaquent. Mbappé accélère puis glisse le ballon à Di Maria, mais l'Argentin tente une louche par-dessus la défense pour Neymar, mais Neuer intervient sans problème.

0e: Mbappé accélère côté gauche et centre en retrait. Kimmich et Hernandez se gênent et le ballon revient avec réussite sur Neymar qui se jette pour frapper aux six mètres. Mais Neuer réalise une belle parade!

9e: Kimmich envoie un bon ballon aérien vers Müller dans le rectangle, mais Navas rassure sa défense en captant facilement sa déviation de la tête.

1e: coup d'envoi de ce match!

Voici la composition des deux équipes:

PSG: Navas, Dagba, Danilo, Kimpembe, Diallo, Gueye, Paredes, Di Maria, Neymar, Draxler, Neymar, Mbappé.

Bayern Munich: Neuer, Pavard, Kimmich, Sané, Choupo-Moting, Boateng, Davies, Hernandez, Müller, Alaba, Coman.

L'AVANT-MATCH:

Battu en finale face au Bayern la saison dernière, le PSG compte bien miser sur son exploit du match aller pour prendre sa revanche face aux Bavarois. Dominés au match aller, les Parisiens avaient donné une véritable leçon d'efficacité au Bayern.

Privé de Marco Verratti et Alessandro Florenzi, positifs au Covid-19, au match aller, le PSG devrait récupérer ses deux Italiens à condition qu'ils passent un test négatif. Icardi et Kurzawa sont incertains tout comme Marquinhos, touché aux adducteurs au match aller.

Côé bavarois, l'entraîneur Hansi Flick sera toujours privé de son buteur Robert Lewandowski, qui a repris la course lundi, mais aussi de Serge Gnabry, Douglas Costa, Nicklas Süle, Corentin Tolisso et Marc Roca. Jérôme Boateng et Kingsley Coman devraient eux tenir leur place au Parc des Princes.

Le vainqueur de ce duel entre Munichois et Parisiens affrontera le gagnant de la confrontation entre Dortmund et Manchester City. Vainqueur 2-1 au match aller, les Citizens restent sur une défaite 1-2 face à Leeds en championnat samedi. Laissé au repos ce week-end, Kevin De Bruyne devrait être présent sur la pelouse du Signal Iduna Park mercredi tout comme Thorgan Hazard et Thomas Meunier chez les Borussen.