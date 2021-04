PSG - Bayern Munich: la malchance de Neymar qui touche deux fois le poteau et la barre transversale (vidéo)

Neymar s'est procuré quelques belles occasions en première période mardi soir lors du quart de finale retour face Bayern Munich. Cependant, la star du Paris Saint-Germain n'a pas eu de chance: en l'espace de cinq minutes, le Brésilien a touché deux fois le poteau et une fois la barre transversale du but de Manuel Neuer.

A la 34e, bénéficiant d'une magnifique récupération haute de Gueye, Neymar entre dans la surface sur la droite, dribble Lucas Hernandez et frappe sèchement du gauche. Neuer se détend et, du bout des gants, et avec l'aide de son montant, sauve le Bayern.

Trois minutes de jeu plus tard, Angel Di Maria frappe un coup franc de manière rentrante mais la défense repousse. Le ballon revient directement sur Neymar effectue une belle feinte de frappe avant d'enrouler son ballon. Légèrement dévié, ce tir surprend Neuer qui reste coincé sur ses appuis, mais le cuir s'en va mourir sur sa barre transversale!

A la 39e minute, Mbappé donne un nouveau ballon parfait pour Neymar en pleine course. Le Brésilien arrive lancé devant Neuer mais voit sa frappe heurter le poteau, encore une fois!

A force de ne pas marquer, c'est l'autre équipe qui le fait. Dans la minute qui suit, les Bavarois prennent les devants grâce à une tête de Choupo-Moting.