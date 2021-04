Neymar après la qualification pour les demies de Ligue des champions: "Et maintenant, on vise plus grand"

Voici la réaction de Neymar, star du Paris Saint-Germain, qualifié pour les demi-finales de la Ligue des champions après avoir éliminé le Bayern Munich mardi soir.

Il a trouvé un poteau, la barre, Manuel Neuer... mais Neymar, malheureux, a su surmonter ses échecs et la pression du Bayern Munich, pour se qualifier avec le Paris SG pour les demi-finales de la Ligue des champions, mardi. "Je suis très heureux, malgré la défaite", a expliqué le Brésilien au micro de RMC Sport. "On affrontait une grande équipe, le champion d'Europe, Les objectifs sont respectés. On retourne en demi-finales. On est vraiment une équipe. On s'est beaucoup parlé pendant le match. On a vu que Di Maria a beaucoup couru. Le plus important, c'est qu'on soit qualifié. On est en demi-finales et maintenant, on vise plus grand".