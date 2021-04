"Je me sens chez moi": Neymar balaye les rumeurs d'un départ du PSG

L'avenir de Neymar semble s'éclaircir au PSG. Le club veut prolonger le Brésilien, qui a clairement ouvert la porte à cette hypothèse après le succès en quart de finale de la Ligue des Champions face au Bayern.

Neymar et le PSG, c'est une histoire qui pourrait finalement encore durer un petit moment. En effet, le club parisien rêve de prolonger son joyau brésilien, qui arrive en fin de contrat dans 14 mois.

Mais jusqu'ici, nombreux sont ceux qui prêtaient des intentions de départ à l'ancien joueur du Barça. Mais hier soir, après la qualification parisienne pour le dernier carré de la Ligue des Champions, Neymar a affirmé vouloir continuer son aventure en France. "Je me sens très bien à Paris, je me sens chez moi et je suis plus heureux que jamais. Un départ n’est absolument pas à l’ordre du jour", a même lâché le joueur sur TNT Sports Brazil.

Une très bonne nouvelle pour le club, qui sait combien Neymar peut être important pour une équipe. Cela s'est encore vu hier soir.